Passagier bij dodelijke politie-achtervolging was voorwaardelijk vrij JCV

28 augustus 2019

11u56 0 Brussel De man die aan boord zat van de wagen waarvan de bestuurder dinsdagmorgen werd doodgeschoten door de politie, was voorwaardelijk vrij. De 27-jarige Fransman liep eerder al een veroordeling op in zijn thuisland.

De 29-jarige bestuurder van de wagen werd dinsdagochtend doodgeschoten door de politie nadat hij op de Ninoofsesteenweg probeerde in te rijden op agenten. Die hadden hem achtervolgd van in het centrum van Brussel omdat hij zich aan een verkeerscontrole onttrok.

De passagier van het voertuig werd door de politie in de boeien geslagen. Er zijn geen aanwijzingen dat hij betrokken zou zijn bij de acties van zijn kompaan, aldus het Brusselse parket. . “Het ging om een 27-jarige man die in Frankrijk veroordeeld was maar voorwaardelijk was vrijgelaten”, zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. “Hij werd in de loop van de dag verhoord maar nadien vrijgelaten.” Volgens het parket heeft de man goed meegewerkt met het onderzoek.

Getuigen hadden eerder al gemeld dat de passagier op de Ninoofsesteenweg uitstapte voordat de bestuurder op de politie af reed.