Pascal Smet pleit voor harde repressie tegen daders van geweld tegen brandweer, ook Brusselse oppositie vraagt actie SPS/JMBB

07 september 2020

09u31

Bron: Belga 12 Brussel Brussels staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Pascal Smet (one.brussels - sp.a) vraagt dat politie en gerecht hard optreden tegenover daders van geweld tegen brandweer of andere hulpdiensten. "We moeten een duidelijk signaal geven dat dit niet kan", zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

De Brusselse brandweer rukte zaterdagavond uit voor enkele brandende vuilnisbakken in de Marollen. Bij aankomst werden de brandweerlui bekogeld met vier molotovcocktails. De daders zouden een dertigtal jongeren zijn. De brandweer kondigde aan een klacht te zullen indienen en benadrukte dat er een "sterk signaal" moet worden gegeven. Politiekorpschef Michel Goovaerts vraagt zich in onze krant af waar de ouders van de betrokken jongeren zijn. "Zij zijn toch ook verantwoordelijk voor hun kinderen?", klinkt het.

De traagheid van het gerecht helpt niet in dit soort zaken. De betrokkenen moeten meteen de sanctie voelen, niet 2 tot 3 jaar nadien Pascal Smet

Eind augustus werd ook al een brandweerploeg bekogeld met onder meer glazen flessen bij een interventie in Sint-Jans-Molenbeek, waarna burgemeester Catherine Moureaux een nachtelijk samenscholingsverbod uitvaardigde in de betrokken wijk.

Repressie

Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Pascal Smet benadrukt dat er moet worden ingegrepen. "Eerst en vooral is er repressie nodig: politie en gerecht moeten zeer hard optreden en heel duidelijk het signaal geven dat dat niet kan", zei hij in ‘De Ochtend’. Het gerecht moet daarbij sneller kunnen werken, vindt hij. “De traagheid van het gerecht helpt niet in dit soort zaken. De betrokkenen moeten meteen de sanctie voelen, niet 2 tot 3 jaar nadien.”

Smet pleit daarnaast voor een ketenaanpak, waarbij leerkrachten, straathoekwerkers en ouders een vertrouwensrelatie opbouwen met jongeren zodat er snel opgetreden kan worden bij signalen dat er iets fout loopt. "Ik denk dat iedereen hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen: ouders, maar ook de samenleving in haar geheel als de ouders in gebreke blijven.”

De staatssecretaris benadrukt wel dat het slechts om een kleine minderheid van de Brusselse jongeren gaat, en dat het overgrote merendeel van de interventies van de hulpdiensten goed verloopt. "Jaarlijks zijn er meer dan 13.000 brandweerinterventies en 88.500 ambulance-interventies. In 53 gevallen was er een agressiemelding, bij 27 ging het om verbale agressie", stipt Smet aan. "De fysieke agressie is beperkt en wat afgelopen weekend gebeurd is, is uitzonderlijk. Maar we moeten nu ingrijpen en het geweld in de kiem smoren.”

Gecoördineerd actieplan

Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) vraagt tegelijkertijd dat de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samenkomt om Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) formeel te laten reageren, klinkt het. “Op deze manier kan het niet verder. Geweld tegen politie- en hulpdiensten is de laatste maanden schering en inslag aan het worden. Het wordt tijd dat daar een krachtig signaal vanuit gewestelijke hoek tegen gelanceerd wordt.” De voormalige staatssecrataris ziet heil in een gecoördineerd actieplan over de grenzen van de verschillende politiezones heen. “Alleen door over de verschillende zones heen de neuzen in dezelfde richting te zetten en gecoördineerd te werk te gaan, kunnen we deze kwalijke trend een halt toeroepen. Door verdeeld op te treden, spelen we enkel in de kaart van deze laffe belagers, die zich al te makkelijk onschendbaar wanen. Streng en gezamenlijk optreden is nu de boodschap.”

Haar collega Mathias Vanden Borre (N-VA) vindt ook dat het Gewest werk moet maken van een nieuw veiligheidsplan. “Ik roep Rudi Vervoort op om geweld tegen hulpdiensten als absolute prioriteit aan te duiden in het nieuwe gewestelijk veiligheidsplan en crisisoverleg op te starten met alle burgemeesters”, luidt het. “Geweld tegen hulpverleners is geweld tegen het hart van onze samenleving.”

