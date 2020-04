Pascal Smet over kritiek op politie bij dodelijk ongeval Anderlecht: “Bepaalde dingen zijn verkeerd begrepen” SHVM

14 april 2020

17u48 0 Brussel Tijdens een commissie van Binnenlandse Zaken die dinsdag plaatsvond, eisten Brussels parlementsleden Mathias Vanden Borre (N-VA) en Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) de excuses van Brussels staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels) nadat hij het politieoptreden tijdens de achtervolging op de 19-jarige Adil in Anderlecht in vraag stelde op sociale media. “Mijn post was sereen bedoeld”, zegt Smet.

In een bericht op zijn Facebook-pagina stelde Brussels staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-sp.a) zich vragen bij de politieachtervolging die leidde tot de dood van een 19-jarige jongen in Anderlecht. Zo vroeg hij zich onder meer af of de controle echt een prioriteit was voor de politie. En hoewel hij de rellen zelf veroordeelt, zei Smet ook dat er “iets anders aan de hand is”. “Een vertrouwensbreuk. Afstand. Onbegrip. En zelfs regelrechte haat. Aan beide kanten. Want daar zitten ze in Kuregem in. In kampen. En zijn die rellen dan niet voor sommigen eerder een schreeuw tot aandacht?”, zo staat in het bericht van Smet.

Dramatisch

De post van Smet kon op heel wat kritiek rekenen van de politievakbonden VSOA en ACOD, maar ook vanuit de politiek. Tijdens een commissie van Binnenlandse Zaken op dinsdag, werd het onderwerp meteen ter sprake gebracht door Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA). “Brussel komt hierdoor opnieuw in een zeer slecht daglicht”, zegt Vanden Borre. “Dit is dramatisch voor de reputatie van onze stad. De reactie van meneer Smet was ongepast en excuses lijken mij dan ook echt op zijn plaats. Dit was een moment om sereen te blijven en de politie te steunen in de moeilijke taak die ze hebben.”

“Ik denk dat het meer gepast is om op te roepen tot burgerzin en gemeenschapszin en om niet meteen te wijzen richting de politie”, voegt Vanden Borre daar nog aan toe.

Te kijk gezet

Ook fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) sluit zich aan bij de mening van Vanden Borre. “Denkt u niet aan wat deze politiemensen zelf meemaken? U heeft de hele Brusselse regering en de stad te kijk gezet. Grijp deze kans om dit recht te zetten.”

“Ik heb alle respect voor het werk van de politie”, antwoordt Smet. “De post was sereen en op een genuanceerde manier bedoeld. Bepaalde dingen zijn verkeerd begrepen.”

Maar dat antwoord volstaat niet voor Vanden Borre. “Ik vind het jammer dat u niet van de mogelijkheid gebruik maakt om het respect van de politie te vertalen in een verontschuldiging. Dit had het gepaste moment geweest om het vertrouwen te herstellen. U zegt dat uw tekst sereen was en misbegrepen is. Helaas kan ik de tekst maar op één manier lezen. Deze strookt niet met uw status als lid van een regering. Het zou een regeringslid sieren om een fout recht te zetten”, aldus Vanden Borre.