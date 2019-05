Pascal Smet (one.brussels-sp.a): “De vibe zat goed, maar we hadden méér verwacht” SZM

17u44 0 Brussel Hoewel er een licht stemmenverlies is bij one.brussels-sp.a, zijn ze de enige regeringspartij die zijn drie zetels bewaart. De teleurstelling is groot. “We hadden veel meer verwacht”, geeft lijsttrekker Pascal Smet toe.

De drie zetels van one.brussels-sp.a worden door lijsttrekker Pascal Smet en ondervoorzitter van het huidig Brussels Parlement Fouad Ahidar gevuld. Nieuwkomer Els Rochette voegt zich bij deze twee bekenden in het Brussels Parlement. De socialisten kozen ervoor op te komen als one.brussels. “We hebben veel positieve reacties gekregen en gehoopt dat die zich zouden vertalen in zetelwinst. We hadden gehoopt op vier zetels, maar we blijven onze drie zetels behouden. Een teleurstelling.”

De reden voor deze matige uitslagen zijn volgens Smet de opkomst van burgerplatform Agora en N-VA, die het beter heeft gedaan dan verwacht. Voor de toekomst hoopt Smet dat one.brussels mee mag blijven regeren. De twee partijen zitten ook heel nauw bij elkaar qua verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Maar Smet benadrukt dat Groen nu aan zet is. “Als wij een rol kunnen spelen, willen we dat beleid zeker verder zetten.” Of de tweede grootste partij, N-VA, ook mee mag doen? “Dat is niet aan de orde", aldus Smet.

Pascal Smet kan zich wel troosten met een persoonlijke overwinning van meeste voorkeurstemmen. Met 4.562 stemmen heeft hij Guy Vanhengel overstegen als populairste Nederlandstalige politicus in Brussel.