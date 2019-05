Pascal Smet (one.brussel-sp.a) overtreft Guy Vanhengel (Open VLD) als populairste politicus in Brussel SZM

27 mei 2019

11u23 0 Brussel Wie haalde de meeste voorkeurstemmen in Brussel, met andere woorden welke politici zijn het populairst in onze hoofdstad. Je vind er hieronder een antwoord op.

Rudi Vervoort (PS) is de populairste politicus in Brussel met 16.889 stemmen. Françoise Schepmans (MR) volgt hem op de voet met 16.856. De twee kopstukken verschillen maar een dertigtal stemmen. Op de derde plaats is het Bernard Clerfayt (DéFI), burgemeester van Schaarbeek met 14.672 stemmen. Daarna volgen een aantal Franstalige politici voor dat er de populairste Nederlandstalige politicus aan bod komt.

Pascal Smet (sp.a-one.brussels) is met de 24ste plaats in Brussel de eerste aan Nederlandstalige kant. Hij heeft 4.562 stemmen, dat zijn er 1.865 meer dan in 2014. In zijn kielzog volgt Guy Vanhengel (Open Vld) met 4.551, slechts 11 stemmen verwijderd van Smet. Vanhengel verliest wel bijna 3.000 stemmen in vergelijking met de laatste verkiezingen in 2014. Elke Van den Brandt (Groen) staat op de 28ste plaats, als je de Franstalige politici meetelt, maar is de derde populairste politicus aan Nederlandstalige kant met 4.320 stemmen.