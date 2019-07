Pas gerenoveerde zalen in Koninklijke Musea voor Schone Kunsten alweer dicht door vochtproblemen JCV

27 juli 2019

20u58 0 Brussel Nog geen half jaar na de heropening en renovatie van de ‘Hollands Vleugel’ van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, zijn de 9 zalen alweer dicht. Oorzaak: een probleem met de klimaatregeling zorgde voor condens in de zalen.

Dat meldt de VRT. De oorzaak ligt bij een fout tijdens de renovatie van de zalen, die pas een half jaar geleden opnieuw opengingen. De fout werd opgemerkt door de wachters, die vocht opmerkten in de zalen. “Onderzoek heeft uitgewezen dat het probleem bij het systeem zit dat de luchtvochtigheid regelt in de zalen”, zegt Tine Deckers van de Regie der Gebouwen, die verantwoordelijk was voor de renovatie. “Een onderaannemer heeft bij de installatie een fout gemaakt.

In de zalen hingen kunstwerken van Hollandse meester zoals Rembrandt en Frans Hals. De kunstwerken zijn tijdig in veiligheid gebracht en worden nu opgeslagen in het depot. Ondertussen wordt er gewerkt aan herstellingen, maar de vleugel zal ten vroegste pas begin augustus weer open gaan.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten kwamen de laatste jaren vaker in het nieuws door de slechte toestand van de gebouwen. Zo lekt het dak en regent het er regelmatig binnen.