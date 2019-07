Pas gerenoveerd dak gemeenthuis van Vorst vat vuur SZM

03 juli 2019

16u16

Bron: Belga 0 Brussel Het dak van het gemeentehuis van Vorst heeft woensdagnamiddag vuur gevat. De brandweer was er snel bij en heeft het vuur onder controle. Het dak was nog maar net gerenoveerd.

De oorzaak van de brand is nog niet gekend, meldt de Brusselse brandweer, maar waarschijnlijk ligt de recente renovatie van het dak aan de basis. De renovatie was bovendien volledig afgerond. Intussen zijn er werken bezig op het gelijkvloers.

De mensen in het gemeentehuis werden meteen geëvacueerd en er raakte niemand gewond. De brandweer had het vuur relatief vlug onder controle en is nu bezig aan de ruimingswerken zodat de brand niet opnieuw aanwakkert.