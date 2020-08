Parlementslid reageert op kritiek over de Brusselse aanpak van de coronacrisis, die een ‘sense of urgency’ zou missen: “Er was helemaal geen leedvermaak te zien toen het misliep in Antwerpen” JMBB

16u49 0 Brussel Dinsdagochtend voerde Brussels parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA) op Radio 1 de druk aan het adres van de Brusselse regering op met het oog op de Gezondheidscommissie die morgen in het Brussels Parlement samenkomt: er ontbreekt nog steeds een sense of urgency bij de Brusselse leiders, er schort iets qua handhaving in het gewest, en minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft te veel ruimte gegeven aan de lokale besturen, klinkt het. Brussels parlementslid en ondervoorzitter van de Gezondheidscommissie Juan Benjumea-Moreno (Groen) reageert. “Van Achter bekijkt het te fel door een oppositiebril.”

“In Brussel wordt er altijd te laat gereageerd”, klonk het dinsdagochtend bij N-VA-ondervoorzitster Cieltje Van Achter. “Toen het in Antwerpen heel slecht ging was er een misplaatst leedvermaak in Brussel, terwijl we eigenlijk dat Antwerps signaal hadden moeten aangrijpen om ook in Brussel in actie te schieten om een gelijkaardig scenario te vermijden in Brussel. Dat is niet gebeurd.” Benjumea-Moreno gaat niet akkoord: “Er is niks te zien geweest van leedvermaak, noch bij de minister-president, noch bij minister Maron. De minister erkende eind juli dat Brussel hetzelfde als Antwerpen zou meemaken.”

De politiek was afweziger in de media tijdens de tweede golf, maar als ik kijk naar de concrete resultaten op het terrein, zie ik heel veel verbetering. Men heeft geanticipeerd op wat er komen zou Juan Benjumea-Moreno (Groen)

Van Achter vervolgt: “Ik zie geen sense of urgency bij onze leiders. Je moet op je schip staan, aanwezig zijn, en je parlement laten samenkomen. Je moet niet streng zijn om streng te zijn, maar je moet maatregelen treffen die effectief zijn en vol te houden.” Benjumea-Moreno spreekt andere taal: toen in Antwerpen de gevallen stegen, deed Brussel al 6.000 testen per week, zegt hij, en intussen is dat cijfer bijna verdrievoudigd. “Ik denk dat er destijds dus zeker een sense of urgency heerste. De politiek was afweziger in de media tijdens de tweede golf, maar als ik kijk naar de concrete resultaten op het terrein, zie ik heel veel verbetering. Men heeft geanticipeerd op wat er komen zou.” Benjumea-Moreno verwijst onder andere naar de vooruitgang op het vlak van contact tracing: door de nieuwe methode wordt momenteel 90 procent van de mensen bereikt door de contactdiensten. “Het komt erop neer om zaken die tijdens de eerste golf niet goed genoeg zijn gelopen, te erkennen en aan te passen. Die tekortkomingen worden de laatste tijd meer en meer weggewerkt”, vindt hij.

Stijlverschil

Verder vindt Van Achter dat er het een en het ander schort qua handhaving: de tijd van sensibilisering is voorbij, zegt ze. “Volgende week gaan de scholen open, en ik wil er zeker van zijn dat onze kinderen veilig het openbaar vervoer kunnen gebruiken. Ik zie nog steeds veel te veel mensen op het openbaar vervoer zonder masker”, geeft ze aan. Het klopt dat er onduidelijkheid bestaat wat betreft handhaving, vindt Benjumea-Moreno. “In sommige parken waar mensen op voldoende afstand zitten zie ik controles, terwijl er in drukke straten soms niet gecontroleerd wordt. Maar dat hangt allemaal af van perceptie. We hebben meer cijfers nodig om een beeld te kunnen schetsen.”

Wildgroei aan lokale regels

Ten slotte laat Van Achter ook weinig heel van minister-president Rudi Vervoort (PS). De minister-president had van het begin af aan de leiding moeten nemen en heeft te veel ruimte gegeven aan de lokale besturen, klinkt het. “Zijn stijl is heel anders dan bijvoorbeeld premier Wilmès of minister-president Jambon”, antwoordt het Groen-parlementslid. “Vervoort laat meer ruimte aan zijn beleidsministers, dat was ook voor de coronacrisis al het geval. Maar, op het vlak van handhaving mag hij zijn stem wel wat luider laten klinken.”

Ook deelt Benjumea-Moreno de kritiek dat de oorspronkelijke lokale mondmaskerregels te complex waren. “Het was onleefbaar, er ontstond een wildgroei aan lokale regels. Er had al eerder meer eenheid van aanpak mogen zijn, maar het voornaamste is dat er nu wel uniformiteit is. Ik stel mij ook vragen bij de algemene mondmaskerplicht die nu geldt: er mogen zeker wat meer specifieke uitzonderingen komen, voor natuurgebieden bijvoorbeeld. Maar laten we het behapbaar houden voor de mensen: je kunt niet constant alles aanpassen.”