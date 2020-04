Parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA) over toelating krakers in panden in coronatijden: “Brusselse regering gaat haar boekje te buiten” SHVM

30 april 2020

16u10 0 Brussel Zowel in Vlaanderen als in Brussel geldt een verbod op uithuiszetting, dat tot aan het einde van de lockdown. In Brussel worden daar ook krakers bij betrokken, wat maakt dat krakers niet uit een pand kunnen gezet worden tot eind juni. In april trokken twee eigenaars in Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek al aan de alarmbel nadat hun pand werd bezet door een aantal krakers en ze te horen kregen dat er niets kon veranderd worden aan de situatie. “De coronacrisis mag niet worden aangegrepen om de wet te overtreden, zeker niet door de overheid.”

Omwille van de coronamaatregelen werd in Vlaanderen en Brussel beslist om een verbod op uithuiszetting uit te vaardigen tot aan het einde van de lockdown. In Vlaanderen geldt het tijdelijk verbod op uithuiszetting enkel voor uithuiszettingen die voortvloeien uit woninghuurgeschillen. In Brussel werd het verbod zo uitgevaardigd dat ook krakers niet zomaar uit panden mogen gezet worden. En dat veroorzaakte al heel wat problemen. Zo was er Natascha Van Steen, die een twintigtal krakers over de vloer kreeg in haar leegstaand rusthuis in Sint-Jans-Molenbeek. En ook de eigenaar van een huurwoning in Anderlecht moest toekijken hoe een vijftiental krakers bezit hadden genomen van zijn pand, dat op dat moment klaar was om gerenoveerd te worden, én van zijn werkmateriaal. Beide eigenaars haalden alles uit de kast om de krakers uit hun eigendom te drijven. De krakers in Anderlecht verlieten uiteindelijk de woning in alle stilte, maar de krakers in het rusthuis van Natascha houden hun been stijf.

Ruimte voor interpretatie

Zulke scenario’s kunnen volgens Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA) op z’n zachtst gezegd niet door de beugel. “In Brussel wordt het verbod op uithuiszetting aangegrepen door de overheid om krakers níet uit te zetten, en dat is rechtsmisbruik”, meent Vanden Borre. “Want de overheid moet het eigendomsrecht en de federale krakerswet respecteren. De Brusselse regering gaat haar boekje te buiten en stelt krakers boven eigenaars. De eigenaars slaan terecht alarm, maar de gemeente en het gewest verklaren niets te kunnen doen wegens het gewestelijk verbod op uithuiszetting.”

Ik pleit voor een correcte interpretatie die het eigendomsrecht van huiseigenaars beschermt en de onrechtmatige bezetting van een pand niet toelaat. De coronacrisis mag niet worden aangegrepen om de wet te overtreden, zeker niet door de overheid Mathias Vanden Borre, Brussels parlementslid voor N-VA

“Intussen laat ook staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS) weten dat het verbod op uithuiszettingen tot eind juni en eventueel zelfs tot 1 september blijft bestaan. Als dat betekent dat kraken ook tot dan gedoogd wordt, geven Brusselse overheden bewust een verkeerde invulling aan de maatregel. Het eigendomsrecht en de federale wet primeren. De regering moet hierop toezien en geen millimeter ruimte voor interpretatie laten.”

De pineut

“Volgens mij is de Brusselse gedoogsteun van krakers niet in overeenstemming met de federale krakerswet”, gaat Vanden Borre verder. “Burgers die de wet naleven en hun eigendom willen beschermen, mogen hiervan niet de pineut zijn. Ik pleit voor een correcte interpretatie die het eigendomsrecht van huiseigenaars beschermt en de onrechtmatige bezetting van een pand niet toelaat. De coronacrisis mag niet worden aangegrepen om de wet te overtreden, zeker niet door de overheid.”

“Bijkomend stel ik vast dat enkel de uitvoering van gerechtelijke beslissingen en administratieve beslissingen waarbij een uithuiszetting wordt bevolen, tijdelijk wordt opgeschort. De eigenaren kunnen de zaak dus in elk geval reeds aanhangig maken en dan vanaf 4 mei het besluit of vonnis onmiddellijk laten uitvoeren”, besluit Vanden Borre.