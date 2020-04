Parlementslid Bianca Debaets wil uniforme aanpak coronacrisis in heel Brussel: “Als de overkant van de straat wél een mondmasker krijgt, is dat frustrerend” JCV

22 april 2020

13u39 1 Brussel Het Brussels Gewest moet dringend het voortouw nemen in de coördinatie van de strijd tegen het coronavirus. Dat zegt Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) nadat blijkt dat een aantal Brusselse gemeenten op eigen houtje mondmaskers zullen uitdelen. “Sommige inwoners krijgen er een en aan de overkant van de straat gebeurt dat niet. Dat zorgt voor frustratie”, zegt Debaets.

Heel wat Brusselse gemeenten voorzien mondmaskers voor hun inwoners. In Sint-Joost-ten-Node worden door gemeentepersoneel sinds begin deze week 30.000 mondmaskers uitgedeeld, een voor elke inwoner. In andere gemeenten duiken gelijkaardige initiatieven op. Zo mikken Etterbeek en Evere op twee mondmaskers per inwoner. Andere gemeenten doen voorlopig echter niets en wachten op een stap van de Brusselse gewestregering.

Een gemiste kans, vindt Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V). “Dit zou het ideale moment zijn voor het Gewest om het voortouw te nemen, maar het laat die kans liggen”, zegt ze. “Het verhaal van de mondmaskers is treffend voor de chaotische aanpak in Brussel. Mensen zijn daar ongerust over, dat sommigen een mondmasker krijgen en dat de buren aan de overkant van de straat er geen krijgen. Dit toont dat de echte macht nog altijd bij de burgemeesters ligt. Ook al heeft het Brussels Gewest sinds de laatste staatshervorming alle middelen in handen om dit op zijn niveau in handen te nemen. Net nu is er nood aan een uniforme aanpak.”

Violen stemmen

Het probleem gaat volgens Debaets ook verder dan de mondmaskers. “Het Gewest heeft een premie voor getroffen handelaars, en dat is goed”, zegt Debaets. “Maar je ziet dat elke gemeente apart ook nog eens maatregelen neemt. Zo heeft de Stad Brussel een groen nummer voor senioren die alleen zijn. Als inwoner van pakweg Jette kan je daar niet terecht. Het zou toch veel logischer zijn om dit allemaal op het niveau van het Brussels Gewest te doen.”

Donderdag zit de Brusselse ministerraad alvast samen. Er zal ook een centrale bestelling van mondmaskers op de agenda staan. Gesprekken met een leverancier zouden al aan de gang zijn. “Maar dat komt te laat”, zegt Debaets. “Ondertussen hebben de gemeenten hun eigen initiatieven al genomen. Dat zorgt voor frustratie bij de bevolking. Het is tekenend voor het Brussels Gewest dat men zelfs tijdens deze crisis er niet in slaagt om de violen te stemmen.”