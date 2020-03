Parketten dreigen met vervolging voor handelaars die richtlijnen niet naleven SHVM

17u58 6 Brussel Uitbaters van handels- en horecazaken die weigeren om de crisismaatregelen die opgelegd werden door de federale overheid te volgen, riskeren naast bestuurlijke sancties, waaronder een sluiting, ook een strafrechtelijke sanctie. Dat melden de verzamelde procureurs des Konings dinsdagavond in een gezamenlijk persbericht.

De strafrechtelijke aanpak is een aanvulling op de bestuurlijke aanpak. “We bevinden ons in volle corona-crisis en er wordt burgerzin en solidariteit van de hele bevolking verwacht”, zegt Ine Van Wymersch, procureur des Konings van Halle-Vilvoorde. “We beseffen dat het voor vele handels- en horecazaken geen evidentie is om tot (tijdelijke) sluiting over te gaan. Desalniettemin zal ook het parket haar verantwoordelijkheid opnemen en er mee op toe zien dat de maatregelen worden nageleefd omdat een niet-naleving verregaande en dramatische gevolgen kan hebben.”

Gevolgen

Wymersch benadrukt dat er enkel strafrechtelijk wordt opgetreden indien het echt niet anders kan. De strafrechtelijke beteugeling is dus voorbehouden voor zij die door hun toedoen de volksgezondheid in gevaar blijven brengen, ondanks de waarschuwing door de politie en de eventuele bestuurlijke sancties. Alle Procureurs des Konings hanteren een vervolgingsbeleid dat gestoeld is op dezelfde principes van subsidiariteit en proportionaliteit. Wanneer herhaalde of ernstige inbreuken worden vastgesteld zal er door de lokale politie een proces-verbaal worden opgesteld.

Ook zij die het politieoptreden ernstig bemoeilijken en eveneens blijven weigeren de crisismaatregelen na te leven, riskeren sancties. Zij kunnen eveneens een proces-verbaal ontvangen. De betrokkenen zullen vervolgens verhoord worden door de lokale politie. Elk parket zal gevolg geven aan deze inbreuken. Dit gevolg kan bestaan in een voorstel tot minnelijk schikking of een dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Volksgezondheid primeert

Alle procureurs benadrukken dat de volksgezondheid primeert, net zoals het respecteren van de maatregelen om de verspreiding van het virus COVID-19 te beperken. “We nemen ten volle onze verantwoordelijkheid om het algemeen belang en in dit geval de volksgezondheid te garanderen. We hopen uiteraard allen dat het niet zo ver moet komen, maar waar het nodig is zal, in het belang van de volksgezondheid, worden opgetreden”, aldus Wymersch.