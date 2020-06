Parket wil 800 corona-overtreders voor rechtbank brengen Wouter Hertogs

12u11 26 Brussel Het Brusselse parket wil in juli en augustus ongeveer 800 dossiers van corona-overtreders voor de politierechtbank brengen. Dat meldt het parket. Het gaat voornamelijk om mensen die herhaaldelijk de coronamaatregelen niet hebben nageleefd of die de hun aangeboden minnelijke schikking niet betaald hebben.

“In dit stadium werden er iets meer dan 6.000 processen-verbaal overgemaakt aan het parket in verband met inbreuken die gepleegd werden door meerderjarigen”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “Ongeveer een kwart van de dossiers hebben het voorwerp uitgemaakt van een minnelijke schikking, terwijl 28 dossiers al via snelrecht afgehandeld werden door de correctionele rechtbank. De andere dossiers zijn nog in onderzoek en het parket zal voor elk dossier nagaan of de bestanddelen van de inbreuk verenigd zijn.”

Sinds kort zijn het de politierechtbanken die bevoegd zijn voor de inbreuken op de coronamaatregelen en de komende maanden wil het parket dan ook een heel aantal dossiers laten behandelen door die politierechtbank. “In juli en augustus zullen ongeveer 800 dossiers vastgesteld worden”, gaat de parketwoordvoerder verder. Er zal één zitting per dag gewijd worden aan de coronazaken, zodat een honderdtal dossiers per week kunnen behandeld worden. “Op deze zittingen zullen bij voorrang dossiers worden vastgesteld van mensen die recidiveren of die hun minnelijke schikking niet betaald hebben”, beklemtoont Goeman.