Parket vraagt werkstraf voor man die dertig euro verdiende aan cannabishandel

18 juni 2020

08u30 0 Brussel Een man uit Dilbeek staan terecht omdat hij drie vrienden voor elk tien euro aan wiet verkocht. C.P. (30) staat terecht met twee andere beklaagden voor georganiseerde drugshandel en riskeert een werkstraf.

Het dossier begon eigenlijk als een onderzoek naar de verkoop van cocaïne aan minderjarigen, maar eindigde met een aanklaagt voor de verkoop van cannabis. Een man uit Watermaal-Bosvoorde en twee medeverdachten uit Dilbeek zouden volgens het parket samen een handeltje in de softdrug hebben opgezet.

Het gaat over één brokje hasj en twee half opgerookte joints

Het openbaar ministerie ziet de 49-jarige man uit de Brusselse gemeente als leider. Hij zou verreweg het meest verdiend hebben aan de drugshandel. Zijn winst wordt geraamd op 10.000 euro. Die wil het gerecht verbeurd laten verklaren. Daarnaast vraagt het OM zestien maanden gevangenisstraf, waarvan een deel met uitstel.

Een kale reis

De twee medeverdachten maakten allebei naar schatting maar enkele tientallen euro’s winst. Dilbekenaar P.J. zou aan drie vrienden een zakje cannabis verkocht hebben voor tien euro per stuk. Hij riskeert daarvoor een werkstraf van 75 uur. De derde beklaagde, een 25-jarige Dilbekenaar , riskeert dezelfde straf.

De advocaat van J. vindt het dossier te mager. “Net als het parket begon ik met hoge verwachtingen aan dit dossier", pleitte advocaat Kristof Lauwens. “Maar ook ik kwam van een kale reis terug.” De ‘drugsvondst’ die het gerecht deed in de woning van J. is volgens Lauwens niet indrukwekkend: “Het gaat over één brokje hasj. Dat woog 6 gram inclusiéf de verpakking. En dan nog twee half opgerookte joints en een weegschaaltje.”

Lauwens vindt dat zijn cliënt geen straf verdient. Hij vroeg de opschorting. Als de rechter toch een veroordeling wil uitspreken, pleit Lauwens voor een kortere werkstraf. De rechtbank spreekt op 29 juni een vonnis uit.