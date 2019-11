Parket spreekt jury toe voor assisenproces: “u zal er verrijkt uitkomen” WHW

07 november 2019

18u36 0 Brussel Donderdag is het proces tegen Fabien Neretsé begonnen, die terechtstaat voor de betrokkenheid bij genocide- en oorlogsmisdaden in Rwanda in de jaren 90. Op de eerste dag van het proces richtte Arnaud d’Oultremont, de federale procureur, zich tot de jury: “Er werd een genocide op de Tutsi’s gepleegd, het heeft plaatsgevonden en het is onbetwistbaar”.

“U zult rust en kalmte nodig hebben”, sprak de procureur de juryleden opnieuw toe. “Maar u zult er, menselijk gesproken, verrijkt uit komen.” De juryleden moeten binnenkort beslissen over de eerste zaak in België met beschuldigingen van genocide. Hoewel er al vier andere processen over de genocide in Rwanda in Brussel zijn gehouden, is dit de eerste keer dat iemand effectief wordt beschuldigd van genocidemisdaden. De feiten speelden zich af in Rwanda 1994 tijdens de genocide op de Tutsi’s. Fabien Neretsé, een 71-jarige Rwandees die in Frankrijk woont, wordt beschuldigd van betrokkenheid bij dertien moorden en drie pogingen tot moord in Rwanda, waaronder veel Tutsi’s en onder wie ook de Belgische Claire Beckers uit Overijse, haar man en haar dochter Katia. “Wat er gebeurd is, heeft invloed op de mensheid daar, maar ook hier in België”, aldus de aanklager. Volgens de procureur gaat het ontegensprekelijk over genocide, “zelfs al hoort u misschien het omgekeerde, en ook al zijn er door de tegenpartij ook gewelddaden gepleegd”, sprak d’Oultremont de jury verder toe. Vervolgens werd de akte van inbeschuldigingstelling voorgelezen.