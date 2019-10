Parket opent onderzoek naar zevende poging tot ontvoering in Sint-Lambrechts-Woluwe SHVM

12u49 0 Sint-Lambrechts-Woluwe De 11-jarige Olivier zou afgelopen zaterdag slachtoffer zijn geworden van een poging tot ontvoering in Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat bevestigt het parket van Brussel. Het is al de zevende melding in een maand tijd.

De jongen was zaterdagmiddag op weg naar een vriend toen hij aan het Populierenhof plots werd tegengehouden door een vrouw. Ze zou hem gevraagd hebben om met haar mee te gaan naar het shoppingcenter, waarop Olivier antwoordde dat er in de buurt geen shoppingcenter bestaat. De vrouw bleef aandringen, waarop het slachtoffer het op een lopen zette richting het huis van zijn vriend en vervolgens zijn vader belde.

Volgens de jongen ging het om een oudere, gebruinde vrouw die op dat moment een sjaal en zonnebril droeg. De vader meent dat hij zelf tevergeefs op zoek ging naar de vrouw.

Sociale media

Het Brussels parket heeft intussen een onderzoek geopend naar het incident. Het is al de zevende klacht die binnenkomt betreffende ontvoering. De andere onderzoeken lopen nog.

Het parket roept op om meteen de politie te contacteren indien personen meer informatie hebben over de zeven zaken en om niet zomaar foto’s op sociale media te posten. “We hebben gemerkt dat steeds meer mensen allerhande foto’s online zwieren omdat ze denken dat het iets met de zaak te maken heeft. Dat zorgt enkel voor paniek”, zegt Dennis Goeman van het parket. “Indien je getuige bent van dergelijk incident is het aan te raden om meteen een klacht in te dienen bij de politie, zodat we de zaak verder kunnen onderzoeken.”

Onderzoek moet nog uitwijzen of er een link bestaat tussen de zeven incidenten.