Parket opent onderzoek naar zedenfeiten in Brusselse lagere school SHVM

17 maart 2020

16u02 1 Brussel Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend naar zedenfeiten in een lagere school in Brussel nadat de ouders van een leerling (7) klacht indienden bij de politie. Volgens hen werd hun zoontje aangerand door een oudere leerling.

Volgens de Franstalige krant La Dernière Heure speelden de feiten zich af in de wc’s van de school. Daar zou hun 7-jarig zoontje aangerand zijn geweest door een oudere leerling. De ouders dienden klacht in bij de politie. Het Brussels parket startte vervolgens een onderzoek naar de feiten. Aangezien het om een zedenzaak gaat met minderjarigen, onthoudt het parket zich van verdere commentaar.

In januari opende het parket nog een onderzoek naar een leerkracht in Molenbeek die ervan verdacht werd enkele minderjarigen te hebben aangerand. En ook in februari opende het parket een onderzoek naar zedenfeiten toen de ouders van een 5-jarig meisje klacht indienden nadat hun dochter door een tiener zou zijn aangerand op school.