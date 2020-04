Parket opent onderzoek naar schietpartij in Schaarbeek SHVM

08 april 2020

Afgelopen maandag zijn twee schoten gelost op een café op het Liedtsplein in Schaarbeek. Het parket van Brussel heeft een onderzoek naar de feiten geopend. Voorlopig werd nog geen verdachte gevat.

Het was maandag even schrikken voor bewoners op het Liedtsplein in Schaarbeek. Rond 18 uur werden er twee schoten gelost op een café. Daarbij vielen geen gewonden. De politie zette meteen de nabijgelegen straten af en zette een zoekactie in, zonder resultaat.

Wat de exacte reden voor die schietpartij was, is niet bekend. Vermoedelijk zouden twee rivaliserende Albanese bendes betrokken zijn bij het incident, maar dat kan het parket van Brussel niet bevestigen. “Een ballistisch deskundige en het parket stapten ter plaatse af. Momenteel is er een vooronderzoek aan de gang. Momenteel werd nog geen enkele verdachte gevat”, aldus Denis Goeman van het parket van Brussel.