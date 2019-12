Parket opent onderzoek naar onvrijwillige doodslag na dodelijk ongeval ex-jeugdspeler Anderlecht SHVM

26 december 2019

14u15 0 Brussel Het parket van Brussel heeft een onderzoeksrechter gevorderd in het onderzoek naar het dodelijk ongeval op 24 december in het treinstation Brussel-Luxemburg. Daarbij kwam de 37-jarige Lionel Viola om het leven nadat hij tussen de trein en het perron viel. Het onderzoek moet nu uitwijzen of er sprake is van een inschattingsfout en opent daarom een onderzoek voor onvrijwillige doodslag.

Volgens het parket was de ex-jeugdspeler van Anderlecht onder invloed van alcohol en werd hij kort voor het ongeval uit de trein gezet door een conducteur omdat hij er amok zou gemaakt hebben. Lionel zou daarop op het raam hebben geklopt toen de trein vertrok, en verloor bijgevolg zijn evenwicht, waardoor hij tussen de trein en het perron viel. Viola werd nog ter plaatse gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat voor het slachtoffer. Hij overleefde het ongeval niet.

Inschattingsfout

Het is zeker dat de 37-jarige man van de trein werd gezet, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over wie in de fout is gegaan. Daarom heeft het Brussels parket een onderzoek geopend voor onvrijwillige doodslag “ten aanzien van X” en wordt er onderzocht of het effectief om een inschattingsfout gaat. Daarbij rijst de vraag of vervoersmaatschappij NMBS aansprakelijk kan gesteld worden voor de dood van Viola.

“We zijn op de hoogte van het onderzoek”, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS. “We zullen dan ook onze volledige medewerking verlenen aan het onderzoek.” Volgens Temmerman zouden de twee betrokken treinconducteurs tevens zwaar onder de indruk zijn van het hele gebeuren en zal het duo de nodige begeleiding krijgen om het ongeval te kunnen verwerken.

Advocaat

Vrienden van Lionel trekken het hele verhaal in twijfel en tillen zwaar aan de feiten. “Het klopt inderdaad dat hij van een personeelsdrink op het werk kwam. Maar Lionel zou zich nooit echt zat hebben gedronken, zeker niet als hij ‘s avonds nog naar zijn dochtertje zou gaan.”

“Lionel was een grappenmaker en kon soms wel eens een fars uithalen”, meent een andere goede vriend van het slachtoffer. “Maar eens je hem duidelijk maakte dat iets genoeg was, stopte hij meteen. Wij geloven niet dat Lionel iemand ook maar iets zou hebben aangedaan.”

De vriendengroep speelt, samen met Lionel’s neef, dan ook met de gedachte om klacht in te dienen en advocaat Sven Mary onder de arm te nemen. “Wanneer blijkt dat de NMBS effectief over de schreef is gegaan, zullen we verdere stappen ondernemen”, meent een van Lionel’s boezemvrienden. “Lionel werd van de trein gezet en aan zijn lot overgelaten. Waarom was er niemand van de security aanwezig? Waarom lieten ze hem er alleen op het perron staan? We hopen dat het onderzoek meer duidelijkheid brengt en de waarheid snel naar boven komt.”