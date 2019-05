Parket opent onderzoek naar gewelddadige arrestatie: politieman opgepakt Filmpje op facebook doet veel stof opwaaien WHW/JCV

22 mei 2019

16u20 0 Brussel Er is een storm van verontwaardiging ontstaan rond een gewelddadige arrestatie door een 33-jarige agent van de zone Brussel-West. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend.“We tillen zwaar aan deze feiten”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. De agent is inmiddels is opgepakt en wordt morgen ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.

Op de beelden die dinsdag verspreid werden, is te zien hoe een eerste agent een man overmeesterd heeft. Hij heeft de man op de grond geduwd in de Pastorijstraat in Sint-Jans-Molenbeek, terwijl andere agenten komen aangereden in een terreinwagen. De agent die achter het stuur van die terreinwagen zit, staptuit en trapt de overmeesterde man tweemaal tegen het hoofd. Hoewel de eerste politieman “kalm, kalm!” roept, dient de tweede agent de overmeesterde man nog twee vuistslagen toe, ook op het hoofd. Vervolgens deden de agenten de schoenen van de arrestant uit en gooiden ze die op straat.

Diefstal

De arrestatie kwam er na een diefstal in de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. Twee vermoedelijke daders werden achtervolgd op het grondgebied van zone west, waarbij agenten van die zone assistentie verleenden. Een van de verdachten kon ontsnappen.

Het slachtoffer diende intussen klacht. “Hij is niet langer verdacht voor de diefstal. Wel staat hij voor meerdere feiten gekend bij justitie”, aldus het parket. Het parket heeft intussen een onderzoek opgestart. Daarbij zullen onder meer de politieman en het slachtoffer verhoord worden. De advocaat van de betrokken agent wilde voorlopig nog niet reageren.

Dagelijkse kost

De bewuste video werd dinsdag gedeeld op Facebook door jeugdwerker Brahim Lhichou. Er ontstond meteen een storm van verontwaardiging op social media. Volgens Lhichou is dit geval geen uitzondering. “Vorige week nog werd een jongen van zijn motorfiets gereden door de politie, ook dat werd gefilmd maar heeft niet dezelfde aandacht gekregen.” Volgens de politie zou het in dat geval gegaan zijn om een ongeval tijdens een achtervolging. Een voorbijganger zou per ongeluk aangereden zijn.

Vorige week nog werd een jongen van zijn motorfiets gereden door de politie, ook dat werd gefilmd maar heeft niet dezelfde aandacht gekregen. Brahim Lhichou

Toch grijpt de jeugdwerker de gewelddadige arrestatie aan om de alarmbellen te luiden. “Voor vele inwoners uit bepaalde Brusselse wijken is dit dagelijkse kost. Mensen die klacht indienen, krijgen meestal geen gehoor. Of, nog erger, de computer is toevallig stuk als je in het commissariaat aankomt.”

Burgemeester Catherine Moureaux (PS) heeft het geweld meteen veroordeeld. “Deze interventie is onaanvaardbaar”, reageerde ze bij het zien van de beelden. De bewuste agent werd meteen op non-actief gezet.

Ook geweld tégen politie

Ook politievakbond VSOA tilt zwaar aan het incident, maar plaats enkele kanttekeningen. “De agenten zullen bestraft worden op de voorziene wijze. Ik betreur evenwel dat feiten van geweld tégen politie niet met dezelfde snelheid en gedrevenheid door de politiek worden veroordeeld”, aldus Kris Verstraeten. “Toen onlangs een vluchtende crimineel, die vrij was onder voorwaarden, na een achtervolging door de politie werd aangereden, kreeg hij als slachtoffer bezoek van de burgemeester van Molenbeek. De collega’s die gewond geraakt zijn bij rellen in de nasleep van dit incident, hebben evenwel niets van diezelfde burgemeester gehoord. Ik begrijp dan ook volledig het ongenoegen binnen het korps.”