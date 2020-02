Parket opent onderzoek naar geschorste leerkracht wegens seksueel overschrijdend gedrag SHVM

24 februari 2020

12u42 1 Brussel De Nederlandstalige basisschool De Windroos in Sint-Jans-Molenbeek heeft vlak voor de kerstvakantie een leerkracht geschorst die ervan verdacht wordt seksueel overschrijdend gedrag te hebben vertoond naar leerlingen toe. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak.

Vlak voor de kerstvakantie kregen de ouders van de kinderen die naar school gaan in de Windroos in Molenbeek een brief van de school in de bus. Daarin stond geschreven dat een van de leerkrachten van de school werd geschorst na een klacht van seksueel overschrijdend gedrag ten aanzien van een van de leerlingen.

Het parket heeft een onderzoek geopend, zegt woordvoerder van het Brussels parket Denis Goeman. Over de exacte omstandigheden wenst het parket niet verder uit te breiden. Ook de directie van de school is voorlopig nog niet bereikbaar voor commentaar.