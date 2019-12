Parket opent onderzoek naar brand in leegstaand pand in Schaarbeek SHVM

17 december 2019

12u32 0 Schaarbeek Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend naar de brand die zich maandagmiddag voordeed in de Aarschotstraat in Schaarbeek. Dat meldt het parket dinsdag. Dat heeft ook een branddeskundige en het gerechtelijk labo aangesteld om de exacte oorzaak van de brand te kennen. Voorlopig zijn er nog geen elementen die wijzen op brandstichting.

De Brusselse brandweer werd maandag om 12 uur opgeroepen voor een brand in de Aarschotstraat in Schaarbeek. Daar ontstond brand op de eerste verdieping van een leegstaand pand. Een gat in het dak functioneerde als een soort schouw, waardoor de brand zich naar de andere verdiepingen verspreidde, en er een grote rookontwikkeling was. De brand was snel onder controle en niemand raakte gewond.

Het crisiscentrum werd door de gemeente onmiddellijk geopend in de politiezone om de verschillende belanghebbenden samen te brengen. Een tiental mensen werd geëvacueerd uit naburige gebouwen. Eerst werd een brede veiligheidszone ingesteld en werd het verkeer in de Aarschotstraat, de Brabantstraat, de Rogierstraat en de Kwatrechtstraat onderbroken.

Sporen van asbest werden ontdekt en kleine deeltjes werden gevonden op de stoep van de Aarschotstraat. “Maar aangezien alles grondig nat werd gespoten, kreeg de mogelijke asbest geen kans om zich in de atmosfeer te verspreiden”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer.

Rond 17 uur kon het verkeer in de Brabantstraat, de Rogierstraat en de Kwatrechtstraat worden hersteld.

Het incident veroorzaakte een vijftal minuten storing in het treinverkeer, meer bepaald op spoor 10, 11 en 12.

De oorzaak van de brand wordt momenteel nog onderzocht.