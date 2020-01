Parket op zoek naar getuige van agressie in Sint-Gillis SHVM

06 januari 2020

08u18 0

Het parket van Brussel is op zoek naar een getuige van agressie tussen twee mannen. Op donderdag 21 maart 2019 omstreeks 17u15 bevinden twee mannen zich ter hoogte van huisnummer 187 in de Waterloolaan in Sint-Gillis in de buurt van café “Je suis au boulot”.

Om een nog onbekende reden valt één van deze twee mannen op de grond terwijl de andere man wegloopt in de richting van het pré-metrostation Horta. Ten gevolge van deze val verbleef deze man meerdere maanden in het ziekenhuis.

In het kader van dit onderzoek zijn de speurders op zoek naar belangrijke getuigen die informatie kunnen geven aangaande dit feit.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.