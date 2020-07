Parket onderzoekt verdacht overlijden in Evere Stephanie Romans

06 juli 2020

19u11 0 Brussel Het parket onderzoekt een verdacht overlijden in een woning in Evere. Een man (geboren in 1981) kwam volgens RTL door messteken om het leven, maar zeker is dat niet. Het parket kan het bericht nog niet bevestigen.

Het lichaam van de man, geboren in 1981, werd maandagnamiddag aangetroffen in een appartement aan de Leuvensesteenweg in Evere.“Volgens de eerste vaststellingen zijn de omstandigheden van het overlijden verdacht”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “Er zijn een reeks onderzoeksdaden bevolen, zo zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo van de federale politie ter plaatse gekomen. Het parket en de onderzoeksrechter zullen zonodig vanavond ook nog ter plaatse gaan.”

Het parket zal pas vrijdag meer informatie vrijgeven over het onderzoek.