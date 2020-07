Parket onderzoekt of er kwaad opzet in het spel is bij brand aan zendmast Wouter Hertogs

13u01 0 Brussel Een zendmast in Watermaal-Bosvoorde is afgelopen nacht helemaal uitgebrand. Het Brusselse parket heeft een branddeskundige aangesteld om de oorzaak te achterhalen van de brand.

Vanmorgen rond 5 uur werd de brandweer opgeroepen voor een zendmast die in lichterlaaie stond. De elektrische bekabeling van de toren was in vlammen opgegaan. Een technicus heeft de hoofdschakelaar uitgezet en de elektriciteitsvoeding afgesloten waarna de brand kon geblust worden. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. “Alle pistes liggen open, het kan gewoon om een kortsluiting gaan”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer.

Dat net een zendmast geviseerd werd doet de wenkbrauwen fronsen; In Nederland en Groot-Brittannië werden de afgelopen maanden al vaker zendmasten in brand gestoken. Dat waren telkens acties tegen het 5G-netwerk, een supersnelle internetverbinding. Kwaad opzet wordt nu dan ook niet uitgesloten.

“Er werd een onderzoek geopend en het parket heeft een branddeskundige aangesteld die in de loop van de voormiddag ter plaatse is geweest”, zegt Willemien Baert van het Brusselse parket. “Het onderzoek is lopende om de exacte oorzaak van de brand te bepalen.”