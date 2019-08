Parket laat bloedtesten afnemen op mensen die afgevoerd werden uit nachtclub JCV

06 augustus 2019

18u46 0 Brussel De zes mensen die zondag werden afgevoerd naar het ziekenhuis na een intoxicatie in een nachtclub, hebben bloedtesten ondergaan. Dat moet verklaren waarom de mensen tijdens een feest onwel werden.

Het incident gebeurde maandag in de vroege uurtje in de ‘You Night Club’ in de Duquesnoystraat. Daar was op dat moment een ‘Flash Tea Dance’ aan de gang, een bekend feestconcept binnen de homogemeenschap van Brussel. Verschillende bezoekers klaagden dat ze zich onwel voelden. De brandweer stuurde verschillende ziekenwagens en een MUG-team ter plaatse. Uiteindelijk moesten zes personen naar het ziekenhuis gebracht worden.

Het is nog niet duidelijk wat de intoxicatie veroorzaakte, maar het parket van Brussel is met een onderzoek bezig. “De zes personen die werden afgevoerd, hebben het ziekenhuis kunnen verlaten”, zo laat het parket weten. “Er werden bloedstalen afgenomen en die zullen worden onderzocht om te bepalen om welke stoffen het juist ging. De betrokken personen zullen ook nog verhoord worden.”

Na het incident sloot de nachtclub op politiebevel de deuren. “Die maatregel was 24 uur geldig”, zegt commissaris William Mariel, woordvoerder van de Brusselse politie. “Intussen is een verslag opgemaakt en overgemaakt aan de burgemeester. Die kan, als hij het nodig acht, een langere sluiting bevelen.”