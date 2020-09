Parket-generaal eist mildere straf voor dodelijke brandstichting Wouter Hertogs

15 september 2020

16u11 0 Brussel Voor het Brusselse hof van beroep is er tien tot 15 jaar cel gevorderd tegen een vrouw die haar eigen appartement in brand stak Haar echtgenoot liet het leven bij de brand, maar zij ontkende dat ze hem wilde doden.

De 49-jarige Aysel T. werd in november 2017 veroordeeld tot 20 jaar cel voor brandstichting in haar eigen huis en moord op haar echtgenoot, die bij de brand omkwam. De brand deed zich voor op 25 mei 2016 in de Brusselse Laanbrugstraat. De vrouw had toegegeven dat ze brand had gesticht in haar appartement, maar ontkende dat ze haar echtgenoot wilde doden. Ze verklaarde dat ze wist dat de man in de kamer was, maar dat ze ervan uitging dat hij zou kunnen ontkomen. Naar eigen zeggen handelde ze uit emotie, nadat ze een nacht ruzie had gemaakt met haar man. Hij zou haar spullen in een zak hebben gestoken en haar verplicht hebben om het appartement te verlaten. Daarop had ze de zak met kleren in brand gestoken.

Overdacht

Volgens de eerste rechter ging het echter om een doordachte beslissing, die niet goedgepraat kan worden als een reactie op de mogelijke provocaties van het slachtoffer. Volgens de rechters kon de vrouw ook weten dat er mensen aanwezig waren in het gebouw. Een buurvrouw van het koppel moest via het dak ontsnappen om aan de vlammen te ontkomen. De vrouw ging in beroep tegen het vonnis. Vier deskundigen onderzochten hoor. Twee ervan meenden dat ze niet verantwoordelijk was voor haar daden. Het openbaar ministerie volgde hun advies niet. “Haar daden waren wel degelijk overdacht”, klonk het. Wel zag de Advocaat-Generaal verzachtende omstandigheden in de huwelijkscrisis waarin het koppel beland was. Ook had ze al verschillende malen klappen gekregen van hem. Daarom werd nu slechts ‘10 tot 15 jaar cel’ gevorderd. De verdediging pleit morgen.