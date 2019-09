Parket eist 15 jaar cel voor vader die eerder zoontje doodsloeg en nu dochtertje op de grond gooide ADN

06 september 2019

18u22

Bron: Belga 3 Brussel Het Brusselse parket heeft vandaag een gevangenisstraf van 15 jaar gevorderd voor Cedric V.R., de dertiger die in november zijn drie maanden oude dochtertje Zoé zwaar mishandelde. V.R. werd in 2011 al veroordeeld tot negen jaar cel, omdat hij zijn zoontje van zes maanden oud had doodgeslagen tijdens een computerspel. Ditmaal moet de man zich verantwoorden voor poging doodslag.

In augustus 2008 sloeg Cedric V.R. zijn zes maanden oude zoontje Lyam met de vuist op het achterhoofd, omdat het jongetje huilde terwijl hij een computerspelletje aan het spelen was. Het kind overleed aan de gevolgen van die slag. Nauwelijks enkele maanden eerder was V. al opgepakt omdat hij zijn vriendin en de baby had mishandeld. De Antwerpse correctionele rechtbank veroordeelde hem in 2011 bij verstek tot tien jaar cel, een straf die later werd teruggebracht naar negen jaar cel. Een deel van die negen jaar zat Cédric V.R. uit in de gevangenis, de rest met een enkelband.

Zwijgen

Vorig jaar leerde V.R. zijn nieuwe vriendin kennen. Zij kreeg niets te horen over zijn verleden. “Zijn familieleden hadden de opdracht gekregen om daarover te zwijgen”, zegt het parket. “Het koppel kreeg een kindje en de beklaagde gedroeg zich als een aanwezige en betrokken vader. Maar hij omschreef zichzelf als gevaarlijk, impulsief en als iemand met weinig zelfcontrole.”



Op 11 november 2018 ging V.R. opnieuw in de fout, terwijl zijn vriendin een avond uitging met vriendinnen. Hun dochtertje Zoé begon te huilen van de honger en V.R. gooide haar hard tegen de grond.

Schedelbreuk

Vervolgens liet hij haar aan haar lot over, zonder te controleren of ze iets voorhad, en probeerde haar nog eten te geven. Toen zijn vriendin thuiskwam, bleek meteen dat het kind zware verwondingen had opgelopen. Het meisje werd met een schedelbreuk opgenomen in het ziekenhuis en zweefde een tijdlang tussen leven en dood. Intussen is ze aan de beterhand. Maar wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn, is nog niet duidelijk.

“Niet de intentie om te doden”

Het parket eiste vandaag 15 jaar cel tegen de man, met een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 5 jaar. De advocaten van de verdediging, meesters Wouter Smet en Kristof Lauwers, betwisten dat hun cliënt de intentie had tot doden.

“We vragen de rechtbank ook om een lichte effectieve gevangenisstraf”, klonk het, “maar wel eentje die gekoppeld wordt aan de maximale bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, zodat hij begeleid wordt. Hij heeft begeleiding nodig. Een puur repressieve straf heeft weinig zin, dat heeft het verleden helaas aangetoond.”

Het vonnis valt op 4 oktober.