Parkeren rond Vorst Nationaal wordt fors duurder tijdens concerten JCV

27 augustus 2019

15u27 0 Brussel De gemeente Vorst voert vanaf 1 november een evenementenzone in voor de wijken rond Vorst Nationaal als er daar concerten of evenementen plaatsvinden. De prijs om in de buurt te parkeren, wordt dan fors duurder.

Met de maatregel wil de gemeente de klachten van de buurtbewoners verhelpen. “Voor de buurtbewoners heeft het vinden van een parkeerplaats in hun wijk veel weg van een onmogelijke opdracht”, zegt Stéphane Roberti (Ecolo), de burgemeester van Vorst.

De gemeente voert daarom een evenementenzone in rond de concertzaal. Die vervangt de gewone parkeerregelingen in de buurt als er concerten of andere evenementen zijn. Dat betekent dat parkeren er fors duurder wordt. Bestuurders zullen er 5 euro per uur betalen, voor een maximumduur van 4 uur en 30 minuten. De zone treedt automatisch in werking als er evenementen plaatsvinden in Vorst Nationaal. De zone zal vanaf 1 november opgezet worden. Ze zal een jaar lang worden getest, waarna de maatregel opnieuw wordt bekeken.

Nu al kan je met een toegangskaartje van Vorst Nationaal gratis naar je concert rijden met de MIVB of aan halve prijs met de trein. Vorst Nationaal deed de laatste jaren al heel veel om concertgangers aan te moedigen om hun wagen thuis te laten. “Dit heeft geleid tot heel wat vooruitgang, maar het was nodig om andere maatregelen te nemen”, zegt Alain Mugabo (Ecolo), schepen van Mobiliteit. “We mogen niet vergeten dat de autodruk op de dagen van de voorstellingen ook andere hinder veroorzaakt. Alle inwoners worden blootgesteld aan de vervuiling en het lawaai veroorzaakt door die massa voertuigen.”

De maatregel geldt niet voor de buurtbewoners. Ook mensen die er op bezoek willen bij vrienden of familie worden niet onderworpen aan het tarief van de evenementenzone.