Parkeerstroken Reyerslaan maken plaats voor fietspad JCV

27 april 2020

15u12 0 Brussel Langs de Reyerslaan is de klassieke parkeerstrook sinds kort vervangen door een fietspad. Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) wil zo een duidelijke leegte in de fietspaden in de buurt opvullen.

Langs de Reyerslaan liep nog geen fietspad, maar voor het deel tussen halte Diamant en het Meyserplein is daar verandering in gekomen. De ruimte die voorzien was voor geparkeerde wagens heeft plaats gemaakt voor een fietspad. “We zijn momenteel bezig met plannen voor een grote heraanleg”, zegt de woordvoerder van Van den Brandt. “Maar we wilden daar niet op wachten om al plaats te voorzien voor fietsers. De Reyerslaan is immers al lang een hiaat in het aanbod.”

In de zone rond de Reyerslaan wordt al jaren gewerkt. Onder voormalig minister Pascal Smet (one.brussels) werd al werk gemaakt van de afbraak van het Reyersviaduct en de renovatie van de tunnels die de aansluiting op de E40 vormen.