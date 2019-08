Parkeeragenten in Sint-Gillis moeten 65 pv’s per dag uitschrijven SZM

13 augustus 2019

12u49 0 Brussel In de gemeente Sint-Gillis krijgen de parkeeragenten een quota die ze per dag moeten halen. Dat wil zeggen dat ze per team van twee minstens 65 boetes moeten uitschrijven. “Onrealistisch”, vindt een anonieme parkeerwachter.

Parkeerwachters in Sint-Gillis moeten meer geld binnenbrengen voor de gemeente. Dat heeft de gemeente beslist in samenspraak met de verantwoordelijke van het controleteam. Een quota van minimum 65 boetes per dag en per team van twee parkeerwachters moeten uitgeschreven worden. Dat schrijft La Capitale die de documenten via een anonieme werknemer kon verkrijgen.

Tijdens het eerste semester van 2019 is het doel van het aantal pv’s in de gemeente niet gehaald. In juni 2018 was de gemiddelde aantal boetes voor slecht geparkeerde voertuigen 71,64 per dag, terwijl dat in juni 2019 zakte naar 61, 57 per dag. Daarom heeft de gemeente gevraagd om een minimumquota te behalen van 65 boetes per dag. Een anonieme parkeerwachter getuigt in La Capitale dat het cijfer helemaal onrealistisch is.

Mobiliteitsschepen Catherine Morenville (Ecolo) vindt het cijfer wel haalbaar. “Als er geen doelcijfer is, dan komen sommige parkeerwachters met 30 of 40 pv’s terug. Hiermee kunnen we het werk controleren, maar ze worden wel niet op de vingers getikt als ze dat niet behalen.”