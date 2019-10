Park van bijna 3 hectare voor Josaphatsite JCV

01 oktober 2019

10u32 0 Brussel Het Brussels Gewest is op zoek naar ontwerpers voor een nieuw park van 2,87 hectare op de Josaphatsite in Schaarbeek. Er komen ook twee voetgangers- en fietsersbruggen over de sporen.

De winnaar van de ontwerpwedstrijd mag het skelet van de site uitwerken dat de basis zal vormen voor de verdere ontwikkeling. Met het project is een budget van 23,3 miljoen euro gemoeid.

Naast het park moeten er op de site ook voorzieningen voor crèches, scholen, handelszaken en een sportzaal komen. Hoe het park er precies zal uitzien, daar mogen ook de buurtbewoners hun zeg over doen. Het park wordt beschermd tegen het lawaai van de treinen door een talud met natuurlijke begroeiing.

Josaphat is een van de 10 prioritaire wijken die de Brusselse regering wil ontwikkelen. Het terrein van bijna 30 hectare ligt naast de spoorlijn 26 in Schaarbeek. In de nieuwe wijk zullen rond de 1.600 woningen komen, al ligt dat aantal nog niet helemaal vast. Een vijfde daarvan worden sociale woningen, terwijl bij een kwart sociale koopwoningen of koopwoningen voor de middenklasse worden. De rest gaat naar de privé.