Panos poot grootste Brusselse vestiging neer op Anspachlaan JCV

16 januari 2020

16u10 0 Brussel Broodjesketen Panos opende donderdag een nieuwe vestiging op de Anspachlaan. Met het nieuwe filiaal, meteen een zogenaamde flagshipstore, wil Panos een inhaalbeweging maken in Brussel.

Het is nog maar de tweede flagshipstore van Panos in ons land, na de vestiging op de Antwerpse Meir. De vestiging komt er in de voetgangerszone. Panos was tot nu toe vooral present in de metro- en treinstations, maar wil nu ook verder de stad intrekken. “De buurt rondom de voetgangerszone leeft de laatste tijd op, door het autovrij maken ervan. Dit leek ons dan ook de ideale locatie om de grootste Panos van de hoofdstad te openen”, klinkt het bij managing director Karl Selleslags.

De winkel kreeg een plaats in het nieuwe winkelcomplex Crystal City op de Anspachlaan, de voormalige plaats van het restaurant Chi-Chi’s.