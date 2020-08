Pand onbewoonbaar door keukenbrand Stephanie Romans

01 augustus 2020

17u28 0 Brussel Een woning in Anderlecht is onbewoonbaar door een zware brand. Twaalf bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis. Eén inwoner werd met rookintoxicatie opgenomen in het ziekenhuis.

De brand brak zaterdag om 14 uur uit in de keuken van de vierde verdieping van een woning in de Wayezstraat. Er was volgens de brandweer geen kwaad opzet mee gemoeid.

De woning werd na de brand onbewoonbaar verklaard. Twaalf mensen moeten elders onderdak zoeken.