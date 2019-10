Palliapass doet Brusselse pendelaars nadenken over "de laatste reis"

SZM

11 oktober 2019

18u23 0 Brussel De treinreizigers die vrijdag en zaterdag in Brussel-Centraal aankomen en vertrekken krijgen er dit keer geen Railpass, maar wel een Palliapass. De sensibilisering van de Brusselse Federatie voor palliatieve zorg (BFPZ) komt er naar aanleiding van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op 12 oktober en moet het taboe rond het onderwerp verder de wereld uit helpen.

Door de mensen op een ludieke manier aan te spreken met een Palliapass willen ze ervoor zorgen dat de geïnteresseerden de denkoefening maken over de mogelijke scenario’s bij een ernstige ziekte. Op het biljet staan enkele concrete voorbeelden en getuigenissen die de lezer doen nadenken over de “laatste reis” en de dialoog over palliatieve zorg op gang brengt.

“Durf met uw arts praten over palliatieve zorg. Deze vorm van zorg is een bewuste keuze voor levenskwaliteit. Het is ook een keuze maken omtrent prioriteiten over je levenseinde, wat voor iedere persoon uniek is, en ervoor zorgen dat je wensen gerespecteerd worden als het zover komt”, zegt dokter Dominique Bouckenaere, voorzitster van de BFPZ.

De Palliapass bestaat uit twee delen. Er is een eerste scenario, in het rood doorstreept, waarbij palliatieve zorg niet op voorhand is doorgenomen en duidelijk wordt welke bijkomende stress dit kan betekenen voor de patiënt en zijn naasten. In het tweede scenario, dat in het blauw staat, is er een duidelijke dialoog tussen patiënt en de behandelende arts en worden de voordelen van palliatieve zorg aan huis in de verf gezet.