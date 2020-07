Overzicht: in deze Brusselse gemeenten is de mondmaskerplicht verstrengd JMBB

24 juli 2020

15u21 0 Brussel Nu de er op federaal niveau is beslist om de mondmaskerverplichting uit te breiden naar publieke gebouwen, markten, en winkelstraten, krijgen burgemeester zelf de keuze of ze die verplichting lokaal uitbreiden. In het Brussels gewest is er geen ‘eenheid van commando’ en hebben alle negentien burgemeesters in principe de mogelijkheid om elk verschillende accenten te leggen. Een voorlopig overzicht.

Brussel

Gisteren besliste Brussels burgemeester Philippe Close (PS) dat mondkapjes in de gehele voetgangerszone, de Nieuwstraat, en de Maria-Christinastraat in Laken verplicht zijn vanaf maandag. Ook in de Kaaienwijk rond de Vismarkt wordt een mondmasker verplicht.

Etterbeek

Etterbeek haalde de teugels een tijdje geleden al strakker aan, met verplichtingen in verschillende drukke winkelbuurten zoals de Jourdanwijk, de Jachtwijk, de Tongerenstraat, en de Keltenlaan. Die situatie verandert niet.

Evere

Evere zat een tijdje in de gevarenzone, maar het aantal coronagevallen is intussen opnieuw onder controle. Een mondmasker is verplicht op de Leuvensesteenweg, J. de Paduwaplaats, L. Grosjeanlaan, L. Mommaertslaan, Kerkhof van Brussellaan, op de parking en op de buitenste gangpaden van de Medimarket en Traffic-winkels aan de Cicerolaan, Platolaan, Vrijetijdslaan, Olympiadenlaan, G. Kurthstraat, H. Consciencelaan, Onze Lieve Vrouwlaan, het Vredeplein, E. Stuckensstraat, Parijsstraat, tussen het Vredeplein de Haachtsesteenweg en de Vliegpleinstraat.

Koekelberg

In Koekelberg is een mondmasker verplicht op de Gentsesteenweg, de F. Gasthuislaan, de J. Jacquetstraat, de Sint-Annakerkstraat, het Vanhuffelplein, het Simonisplein en het Bastenakenplein.

Molenbeek

De Molenbeekenaars die zich op de Gentsesteenweg, Ribaucourt, Hertogin van Brabantplaats, Leopold II-laan, Karreveld, en het Sint-Jan-Baptistvoorplein bevinden, moeten een mondmasker dragen.

Oudergem

In drukke winkelstraten, openbare plaatsen en galerijen zijn mondmaskers ook al enkele maanden verplicht in Oudergem. Dat blijft zo.

Sint-Pieters-Woluwe

Op het Sinte-Aleidisvoorplein en het Dumonplein geldt al langere tijd een mondmaskerplicht, en daar verandert niets aan.

Sint-Joost-ten-Node

Ook in Sint-Joost-ten-Node waren mondmaskers al langere tijd verplicht in winkels, maar nu trekt burgemeester Emir Kir die verplichting door naar zowat elke drukke straat in Sint-Joost: de Leuvensesteenweg, de Haachtsesteenweg, de Verbiststraat, de Willemsstraat, de Brabantstraat en de Vooruitgangsstraat, het Sint-Joostplein, Bossuetplein, Houwaertplein, Rogierplein en het Madouplein.

Vorst

Het Sint-Denijsplein, het Hoogte Honderdplein, de W. Ceuppenslaan, de Brusselsesteenweg, tussen de Pastoorstraat en de Jean-Baptiste Vanpéstraat, de Neerstalsesteenweg, van de André Baillonstraat tot de Jean-Baptiste Vanpéstraat en de Jean-Baptiste Van Péstraat, tussen Kersbeeklaan en de Brusselsesteenweg: op deze plekken is het dragen van een mondmasker vanaf zaterdag verplicht.

Watermaal-Bosvoorde

In de gemeente waar het aantal gevallen de afgelopen week gedurende enkele dagen te hoog lag, zijn mondmaskers verplicht op het E. Keymplein en het L. Wienerplein.