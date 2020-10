OVERZICHT. Brussel scherpt maatregelen aan: cafés en kantines één maand op slot en alcoholverbod in het hele gewest JMBB

07 oktober 2020

12u45 32 Brussel De Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft na afloop van de gewestelijke crisiscel aangekondigd dat alle Brusselse cafés, bars en theesalons vanaf morgen één maand lang de deuren zullen sluiten, net als feestzalen en kantines van sportclubs.

Restaurants blijven wel open. Alcohol consumeren op publieke plaatsen is 24/7 verboden.

Speelzalen en gokruimtes moeten om 22 uur op slot, zoals nu al het geval is voor nachtwinkels. Op markten mag er geen voedsel meer geconsumeerd worden. Amateurclubs mogen geen publiek meer toelaten, terwijl professionele sportwedstrijden geen impact ondervinden - behalve in hun kantines.

Op het crisisoverleg verzamelden alle negentien burgemeesters van het Brussels Gewest, minister-president Vervoort, minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo), vertegenwoordigers van de verschillende politiezones, de Hoge Ambtenaar voor het gewest en Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

Evenwicht

“We zitten in een complexe situatie die onze ziekenhuizen onder druk zet: in alle ziekenhuizen zitten we aan het plafond van 15 procent coronapatiënten op intensieve, in twee er zelfs boven”, aldus Vervoort. “De situatie is niet zo kritiek als in maart en april, maar we moeten een evenwicht behouden in ons ziekenhuissysteem. Het virus verspreidt zich van generatie op generatie en komt steeds sneller bij de ouderen terecht.”

“Er was heel snel een consensus dat de situatie ernstig is en dat we een stap verder moeten gaan”, reageert Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. “De grote vaststelling is dat één op zeven positief test en dat je dan nauwe contacten zoveel mogelijk moet vermijden. Helaas moeten we dan in de richting van cafés kijken.” Er is geopteerd voor één maand om de periode af te stemmen op de nationale richtlijnen. “We willen de economie zoveel mogelijk vrijwaren en het was essentieel om de scholen open te houden”, geeft Neven nog aan.

De positiviteitsratio in het gewest bedraagt momenteel 14,3 %. Er liggen 270 coronapatiënten in Brusselse ziekenhuizen, van wie 56 op intensieve zorg.