Overzicht: AB sluit de deuren, hogescholen schorten lessen op JCV

12 maart 2020

13u07 1 Brussel Tal van cultuurtempels en andere openbare plaatsen in Brussel sluiten de deuren door de dreiging van het coronavirus. Het gaat onder meer om de AB, de KVS, de Beursschouwburg en Flagey. Daarnaast nemen ook andere openbare instellingen verschillende maatregelen. Hier vind je een overzicht daarvan.

De AB bevestigt de sluiting in een mededeling. “Wij zijn zeer bezorgd over de situatie en willen mee onze verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de indijking van het COVID-19 virus”, klinkt het. “Tot en met 31 maart worden alle concerten opgeschort en waar mogelijk verplaatst. Wij hebben het hele team gemobiliseerd en proberen de best mogelijke oplossing te vinden voor alle concerten.”

Sinds woensdag was het in Brussel sowieso verboden om binnenshuis evenementen en samenkomsten te organiseren waar meer dan 1.000 mensen op afkomen. Daardoor moesten al alle concerten in de grote zaal van de AB uitgesteld of geannuleerd worden. De andere evenementen in de kleinere zalen als de AB Club konden voorlopig wel doorgaan. De organisatie van de AB heeft nu beslist om nog een stap verder te gaan en alle bijeenkomsten voorlopig niet te laten doorgaan.

Automatische terugbetaling

Wie tickets heeft, kan terecht op de website van de AB. “We volgen de situatie op de voet en communiceren alle updates via onze website. Elke ticketkoper zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden”, klinkt het. “Om verzadiging van onze telefoonlijnen te voorkomen, raden wij aan om prioriteit te geven aan het lezen van onze persberichten en de updates die we regelmatig zullen bijwerken.”

Voor de komende dagen stonden er onder meer concerten van Clouseau, Soulsister en Tove Lo op het programma. Die worden alvast verplaatst naar een latere datum. Als een concert afgelast wordt, worden de tickets automatisch terugbetaald. Bij een verplaatsing blijven de tickets geldig voor de nieuwe datum.

Flagey, KVS en Muntpunt sluiten

De AB is niet het enige cultuurhuis dat de deuren sluit. Ook de KVS schrapt tot eind maart alle voorstellingen. “KVS acht de risico’s te hoog en wil haar publiek niet nodeloos in gevaar brengen”, klinkt het. “Alle bezoekers worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.” Door de sluiting worden er drie voorstellingen geannuleerd. “Bij deze drie voorstellingen zijn heel wat partners betrokken. KVS zal nu zo snel mogelijk samenzitten met hen om uit te klaren hoe we hiermee verder kunnen omgaan”, klinkt het.

Bij Flagey gelden gelijkaardige maatregelen. Alle geplande concerten, filmvoorstellingen, lezingen en andere activiteiten, worden daar uitgesteld. Bij Flagey is de sluiting zelfs voor onbepaalde duur. Dat heeft onder meer gevolgen voor het Klarafestival, dat in Flagey zou doorgaan. Verder laat ook de Beurschouwburg dat ze de deuren alvast tot 31 maart gesloten houdt. Bibliotheek Muntpunt maakte ook al bekend dat ze minstens tot 29 maart haar deuren dicht houdt.

Andere instellingen en huizen die de deuren voorlopig dicht houden zijn Cinematek, nachtclub Fuse, het Kaaitheater, de Muntschouwburg en de Botanique. Een laatste slachtoffer van de corona-epidemie is Museum Night Fever. Normaal gezien zouden er zaterdagavond in 31 Brusselse musea speciale evenementen zijn, maar dat gaat dus niet door.

Beurzen

Vier beurzen die in maart in Thurn & Taxis zouden doorgaan, worden door de corona-epidemie uitgesteld en de organisatie zoekt nieuwe datums voor de evenementen. Het gaat om Brussels Design Market (14-15 maart), Affordable Art Fair (20-22 maart), Brussels International Sushi Festival (21-22 maart) en HOOP: 200 Actions to Change the World (28-29 maart).

De reeks van uitstellen stopt niet bij beurzen. Het Listen! Festival wordt verplaatst naar de periode van 10 tot 15 november 2020. Ook het internationale documentairefestival Millenium in Brussel zal niet plaatsvinden van 27 maart tot 4 april, maar wellicht eind september of begin oktober.

Justitiepaleis en UZ Brussel

In het Justitiepaleis is ondertussen ook een maatregel genomen. De inleidingszitting van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van vrijdag wordt uitgesteld. Op dergelijke zitting worden vaak 150 à 200 dossiers ingeleid en zijn er dan ook heel wat advocaten en partijen aanwezig.

Het UZ Brussel van zijn kant voert dan weer beperkt bezoek in. Er mag maar twee man per dag voor een maximale duur van twee uur op bezoek komen bij patiënten. Er wordt ook extra beddencapaciteit voorzien om coronapatiënten op afzonderlijke afdelingen te verzorgen. De meeste consultaties, opnames en behandelingen gaan wel gewoon door, al worden niet-dringende consultaties bij voorkeur uitgesteld.

Scholen

Ook de Vrije Universiteit Brussel (VUB) neemt maatregelen. Daar worden vanaf maandag colleges van meer dan vijftig studenten vervangen door afstandsonderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle activiteiten die niet tot het onderwijs of onderzoek behoren, worden geannuleerd of uitgesteld en studentikoze activiteiten zoals cantussen en fuiven worden geschrapt. Ook het zwembad van de VUB sluit zijn deuren. De maatregelen gelden alvast tot het einde van de paasvakantie.

De Erasmushogeschool Brussel last vanaf vrijdag alle lessen op de campussen af en sluit de deuren. Volgende week wordt er maximaal ingezet op afstandsleren. Die zullen maandag 16 maart van start gaan. De campussen Kaai en Volt blijven open voor studenten die thuis geen faciliteiten hebben om de online activiteiten te volgen. Hetzelfde beeld is er bij Hogeschool Odisee, al gaat het digitaal leren daar van start op dinsdag 17 maart. De campussen van het RITCS School of Arts blijven voorlopig open, maar de cinemazaal en het café van de school schrappen wel alle evenementen en voorstellingen.

Hoewel het reguliere onderwijs nog geen sluiting overweegt, geldt dat niet voor de Europese scholen in Brussel. Die gaan alvast dicht tot 29 maart. De scholen zagen verschillende besmettingen bij familie van mensen binnen de scholengemeenschap.

Ouderen

De Stad Brussel heeft besloten om via haar Buurthuizen en de vzw Dienst voor hulp aan Brusselse senioren tot eind maart alle groepsactiviteiten met lange trajecten of naar risicolocaties af te schaffen voor senioren. Het personeel van de diensten van de stad mag echter wel nog steeds langsgaan bij senioren om hen bij te staan.