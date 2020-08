Overspanning van nieuwe Suzan Danielbrug meert aan in Brussel JMBB

13 augustus 2020

11u56 0 Brussel Het stalen gewelf van de overspanning van de Suzan Danielbrug bij Tour & Taxis is donderdagochtend gelost. De 4.000 stukken staal rusten voorlopig op het kanaalwater.

De Suzan Danielbrug moet de Bolivarlaan in de Noordwijk en de Picardstraat in de Maritiemwijk verbinden. Bussen en trams zullen de brug doorkruisen, en er zal een fiets- en wandelpad van zes meter breed worden aangelegd. De overspanning werd donderdag afgeleverd en gelost, en zal dit jaar nog geplaatst worden. In de lente van 2021 moet de volledige brug rond zijn.

Suzan Daniel was een van de eerste Belgische LGBTQIA+-activisten. In 1953 richtte ze het Centre Culturel Belge (C.C.B.) op, de eerste groepering voor de belangen van holebirechten in ons land.