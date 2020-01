Overgangsperiode van twee weken voor illegale parking Jubelpark JCV

03 januari 2020

12u12 0 Brussel De illegale parking op de esplanade tussen het Legermuseum en Autoworld in het Jubelpark wordt twee weken langer gedoogd. De slagboom die de ruimte moet afsluiten is uitgesteld om overlast in de buurt te beperken.

De auto’s staan op de kasseien van het Jubelpark dikwijls rijen dik. Parkeren is echter officieel niet toegestaan op de esplanade voor de triomfboog. In de praktijk wordt het er gedoogd, ook omdat zeer veel verschillende partijen bevoegd zijn voor het park.

De Regie der Gebouwen wou daar een stokje voor steken door vanaf Nieuwjaar een slagboom te plaatsen aan de toegang via de Ridderschapslaan. In het Jubelpark wordt immers gewerkt aan de daken van de gebouwen en de geparkeerde auto’s brengen de veiligheid in het gedrang. De RTBF constateerde echter dat er nog vrolijk geparkeerd werd op de esplanade.

Het plan voor de slagboom is echter twee weken uitgesteld. “We werken met een overgangsperiode”, zegt Johan Vanderborght, woordvoerder van de Regie der Gebouwen. “Gedurende twee weken zullen we mensen die de parking oprijden sensibiliseren. We werken daarvoor samen met de politie. Er staan ook grote borden die de verandering aanduiden. We doen dit onder meer om niet voor plotse overlast in de wijk te zorgen.”

Binnen twee weken wordt de slagboom dan effectief geplaatst. “Er komt dan nog een korte testperiode, maar daarna gaat de site dicht”, zegt Vanderborght. “Personeel van de musea en de onderhoudsploegen voor het park kunnen wel nog altijd binnen natuurlijk.”

Meer over Jubelpark

Johan Vanderborght