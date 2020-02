Oudste vrouw van België net voor 112de verjaardag overleden JCV

01 februari 2020

05u13

Bron: Belga, eigen berichtgeving 12 Brussel De oudste vrouwelijke inwoner van België, de Anderlechtse Elisabeth De Proost, is op 25 januari overleden. De Proost leefde 111 jaar en 354 dagen. De nieuwe oudste Belg wordt daarmee de eveneens 111-jarige Gentse Marietta Joanna Bouverne.

Elisabeth De Proost werd geboren op 5 februari 1908 in Anderlecht en overleed vorige week zaterdag in een rusthuis in de gemeente. Ze werd dus net geen 112 jaar oud. Ze was de oudste inwoner van het land sinds het overlijden van Madeleine Dullier op 20 april 2018.

De Proost werd in 1908 geboren als enig kind van een koppel dat in de Biestebroekstraat in Anderlecht woonde, vlakbij het kanaal. Ze zou haar hele leven in dezelfde wijk blijven wonen en leefde nog tot haar 106de op haar eigen appartementje. Sindsdien verbleef ze in rusthuis Ten Prins in Anderlecht.

De Proost maakte maar liefst twee wereldoorlogen de Grote Depressie mee. Ze was oude genoeg om zich nog de intrede van de Duitse troepen in Brussel in 1914 te herinneren, wat ze als zesjarig meisje meemaakte. Later werkte De Proost als boekhoudster in een schoenenfabriek in Koekelberg, trouwde ze en kreeg ze twee kinderen. De Proost was ook een fervent danser, iets wat ze tot op late leeftijd bleef doen. Over haar geheim van een lang leven zei ze dan ook aan Radio 2: “Accepteer wat er gebeurt en wees blij met wat je nu hebt. En vooral: blijf dansen.”

Gentse is nieuwe oudste Belg

Het nieuws werd bekend gemaakt door de Gerontology Research Group. Op vraag van de familie werd het overlijden pas zaterdag verspreid. De nieuwe oudste vrouwelijke Belg is voortaan Marietta Joanna Bouverne, geboren op 25 december 1908 in Gent, waar ze nog steeds woont.

Een dag voor De Proost overleed ook de oudste mannelijke Belg, Maurits Stael. De man uit Torhout werd 108. Hij verbleef de laatste jaren in woonzorgcentrum Rusterloo in Beernem. Stael was oud-strijder uit de Tweede Wereldoorlog. Sinds april 2018 was hij de oudste mannelijke Belg. Sylvain Vallée uit het Waalse Mesnil-Saint-Blaise is met zijn 107 jaar nu de oudste mannelijke Belg.