Oudste bewaarde saxofoon komt naar Muziekinstrumentenmuseum JCV

01 februari 2020

13u26 0 Brussel De Koning Boudewijnstichting heeft onlangs een baritonsaxofoon uit 1846 kunnen aankopen, de oudste saxofoon die nog bewaard is. Het instrument zal binnenkort te bezichtigen zijn in het Muziekinstrumentenmuseum MIM in Brussel, als pronkstuk van de bestaande Sax-collectie.

In het instrument staan “Saxophone baryton en mi b breveté, Adolphe Sax à Paris” en het nummer 2686 gegraveerd. “Het is een van de oudste saxofoons, recht uit het atelier van zijn bedenker Adolphe Sax”, aldus de Koning Boudewijnstichting in een persbericht. “Het is zelfs het oudste in de ‘List of Adolphe Sax Instruments’ van de universiteit van Edinburgh, die algemeen wordt aanvaard als de meest betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde lijst van bewaarde instrumenten.”

Het instrument dateert uit 1846, het jaar waarin Adolphe Sax een brevet voor zijn saxofoon vroeg en kreeg. Sax begon zijn carrière als een instrumentenbouwer met klarinetten, in het atelier van zijn vader in Brussel. Hij vernieuwde de klarinet, wat leidde tot zijn eerste patent. Sax vestigde zich in Parijs, waar hij in 1843 een firma onder zijn naam oprichtte die hout- en koperinstrumenten maakte. Uiteindelijk ontstonden de saxhoorn en de saxofoon, voortbouwend op de verbeterde klarinet.

Collectie

De Koning Boudewijnstichting kon het instrument uit de beginperiode kopen voor 100.000 euro bij een private eigenaar. Het Fonds Courtin-Bouché dat door de stichting wordt beheerd, bood ondersteuning voor de financiering van de aankoop.

De saxofoon wordt in langdurige bruikleen gegeven aan het MIM. Dat Muziekinstrumentenmuseum bevat een van de grootste collecties van instrumenten uit de ateliers van de familie Sax. “Tot nu is het oudste instrument in die collectie een altsaxofoon met het nummer 9935. Ook de instrumenten uit de eerste series die in andere musea worden bewaard, dragen wat hogere nummers: eentje met nummer 4634 in de VS, het nummer 5111 in Frankrijk en het nummer 5140 in Duitsland”, aldus nog de Koning Boudewijnstichting.