Ouders en vijf kinderen bevangen door CO Stephanie Romans

25 september 2020

09u39 0 Brussel Een gezin van zeven uit Molenbeek is naar het ziekenhuis gebracht met een CO-intoxicatie. De koolstofmonoxide kwam waarschijnlijk vrij uit de individuele verwarmingsketel. Drie dagen geleden belandden ook al vier Molenbeekse kinderen in het ziekenhuis door een CO-vergiftiging.

De ziekenwagen haalde vannacht om 4 uur een gezin op uit de Vanderdussenstraat in Sint-Jans-Molenbeek. “Toen de ambulanciers naar binnen gingen, ging hun CO-melder meteen af", zegt woordvoerder Walter Derieuw. “Ze hebben de woning meteen verlucht en een MUG-team opgeroepen.”

Twee ouders en vijf kinderen bleken bevangen door koolstofmonoxide, een geur- en kleurloos verbrandingsgas dat bewusteloosheid kan veroorzaken. Bij te lange blootstelling kan je in coma raken en overlijden. “Het gezin was nog bij bewustzijn", zegt Derieuw. “Hun leven is niet in gevaar.”

Vermoedelijk kwam het gas vrij uit de individuele verwarmingsketel in de woning . Sibelga is de ketel en de gasteller komen verzegelen. “Nu de herfst begint en mensen hun verwarming weer aanzetten, willen we nogmaals eraan herinneren dat CO-vergiftiging de belangrijkste dodelijke intoxicatie is in België. Het gas ontstaat bij onvolledige verbranding van gas, kolen, stookolie, petrolium, benzine of hout. Je ruikt, ziet en proeft het niet. In een woning vormen verwarmingstoestellen en installaties voor de productie van warm water mogelijke bronnen van CO.”

Jaarlijks onderhoud

“Preventie is van groot belang om deze vorm van vergiftiging ter voorkomen. Laat een goedgekeurd apparaat plaatsen door een erkende technieker, een jaarlijks onderhoud is zeker aan te raden, alsook het uitvoeren van de verplichte controles, in het Brussels Gewest moet dat om de twee jaar voor toestellen op gas. Zorg voor een goede afvoer van de verbrandingsgassen en zorg voor voldoende ventilatie en aanvoer van verse lucht.”

Eerder deze week belandden ook al vier kinderen uit Molenbeek in het ziekenhuis met een CO-intoxicatie. Ook daar was een defecte boiler de oorzaak.