Ouders en familie van ziekenhuispatiëntje kunnen voortaan vlak bij UZ verblijven: “Zo kunnen ze hun kind nog een nachtzoen geven” JCV

28 november 2019

17u17 10 Brussel Naast het kinderziekenhuis van het Universitair Ziekenhuis Brussel is donderdag het eerste Ronald McDonald Huis ingehuldigd, met steun van het Kinderfonds van de hamburgerketen. Het moet aan ouders en familie van een ziek kind tijdelijk onderdak bieden bij een ziekenhuisverblijf.

Voor de officiële opening kon het huis rekenen op de aanwezigheid van onder meer prins Laurent. Het verblijf zelf gaat open in december en heeft tien kamers met een eigen badkamer. Daarnaast zijn er enkele gemeenschappelijke delen zoals de woonkamer, de eetkamer, de keuken, de wasruimte, de bibliotheek, de speelhoek en twee patio’s. Ouders en familie kunnen zo vlakbij vertoeven en hun kinderen bijvoorbeeld nog een nachtzoen geven.

“Wanneer een kind gehospitaliseerd is, soms weken of maanden en vaak ver weg van huis, is het ook voor ouders belangrijk om tijd in familieverband te kunnen doorbrengen. Dat kunnen ze nu op een warme plek op slechts anderhalve minuut van het UZ”, stelt François Bouillon, voorzitter van het Ronald McDonald Kinderfonds.

15 euro per dag

Ouders die in het huis willen verblijven, nemen hiervoor contact op met de afdeling waarin hun kind is opgenomen. Het ziekenhuis informeert dan of er een kamer beschikbaar is. Reserveren is niet mogelijk, maar de ouders mogen er wel zo lang blijven als hun kind gehospitaliseerd is. Indien het huis vol zit, wordt er met een wachtlijst gewerkt.

Voor het verblijf betalen de ouders 15 euro per dag. De werkelijke kosten liggen hoger, maar worden opgevangen door donaties.