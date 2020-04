Oudergem lanceert aanvraagformulier

voor mondmasker JCV SRB

22 april 2020

14u04 0 Brussel Net als andere Brusselse gemeenten wil Oudergem een mondmasker voorzien voor al zijn inwoners. De gemeente lanceert hiervoor donderdag een aanvraagformulier, waarmee zo’n masker besteld kan worden.

De gemeente lanceerde eerder al de actie ‘Un masque voor iedereen’. Daarmee moet tegen 3 mei elke inwoner een mondmasker in huis hebben. Gemeentepersoneel stelt kits samen die bij vrijwilligers thuis in elkaar worden gezet.

Momenteel heeft de gemeente al zo’n 7.000 maskers laten maken. Niet genoeg voor alle 34.000 Oudergemnaars. “Maar we hebben een peiling bij de bevolking gedaan en ongeveer de helft van onze inwoners heeft al een mondmasker in huis”, zegt burgemeester Didier Gosuin (Défi). “Dat beperkt de vraag natuurlijk. Donderdag lanceren we een formulier waarmee je een mondmasker kan aanvragen. De bedoeling is dat de meest kwetsbare groepen eerst aan de beurt komen. Het doel blijft ondertussen hetzelfde: een mondmasker voor iedereen tegen 3 mei. We zijn daarvoor goed op weg.”