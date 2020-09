Oudere vrouw in ‘zorgwekkende toestand’ na aanrijding, mogelijk sprake van vluchtmisdrijf Stephanie Romans

07 september 2020

22u09

Bron: Belga 0 Brussel Een oudere dame is maandagavond gewond geraakt bij een ongeluk in Schaarbeek. Volgens de brandweer pleegde de aanrijder mogelijk vluchtmisdrijf.

De noodcentrale kreeg maandag om 19.45 uur een oproep binnen voor een ongeval in de Vooruitgangsstraat. De melder zei dat de bestuurder na de aanrijding vluchtmisdrijf pleegde. De oudere dame bleef gewond achter.

De ambulance en MUG verzorgden het slachtoffer een half uur ter plaatse tot haar toestand stabiel genoeg was om haar naar het ziekenhuis te brengen. Ze is naar het Sint-Pietersziekenhuis gebracht in zorgwekkende toestand.