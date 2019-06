Oudere dame aangereden op Helmetsesteenweg in Schaarbeek SZM

28 juni 2019

15u01

Bron: Belga 0 Brussel In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vrijdagmiddag een bejaarde vrouw lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door de politiezone Brussel Noord.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.30 uur op de Helmetsesteenweg. Volgens Bruzz werd de vrouw door een personenwagen aangereden die van de Helmetsesteenweg links afsloeg maar de politie kon de juiste omstandigheden van het ongeval nog niet bevestigen.

“Het slachtoffer werd slechts licht geraakt en is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht”, meldt de politie. “De bestuurder van de personenwagen heeft een alcohol- en drugtest afgelegd, die negatief bleek. Er was ook geen sprake van overdreven snelheid.”

Deze maand zijn al verschillende ongevallen gebeurd in Schaarbeek. Op 19 juni raakte een scooterbestuurder zwaargewond, en dezelfde dag werd ook een kind aangereden voor een school. Enkele dagen eerder, op 13 juni, raakte een 14-jarige meisje levensgevaarlijk gewond bij een ongeval met vluchtmisdrijf in de Brusselse gemeente. En ook in mei waren er verschillende ongevallen.