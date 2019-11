Oudere ambtenaren van Sint-Joost moeten maar vier dagen per week werken JCV

06 november 2019

16u57 0 Brussel De gemeente Sint-Joost-ten-Node en de overheidsvakbonden hebben een protocolakkoord ondertekend waardoor het gemeentepersoneel ouder dan 55 jaar op vrijwillige basis kan overschakelen op een vierdagenweek. Ze behouden hun voltijdse salaris. Begin volgend jaar gaat de maatregel in.

Ambtenaren die van de maatregel gebruik willen maken, moeten dat aanvragen bij het schepencollege. Dat moet nakijken of de dienstverlening niet in het gedrang komt. Momenteel komen 130 ambtenaren van Sint-Joost of een vijfde van het gemeentepersoneel in aanmerking voor de maatregel.

De gemeente gaat extra personeel aanwerven om de maatregel op te vangen. Er zouden 20 tot 24 voltijdse equivalenten kunnen aangeworven als compensatie. De gemeente trekt daarvoor jaarlijks 900.000 euro uit vanaf 2020. “De maatregel moet het welzijn van de werknemers, de kwaliteit van het werk en de solidariteit tussen de generaties van werknemers bevorderen”, zegt burgemeester Emir Kir (PS) over de beslissing.