Oude dame heeft 40 katten in haar appartement van 60 vierkante meter in Jette SZM

09 augustus 2019

15u27 1 Brussel Dierenasiel Veeweyde nam donderdag na een controle van de politie 24 katten in beslag bij een oude vrouw in Jette. De vrouw is gekend om haar nalatigheid bij katten en wordt al vier jaar, elk jaar gecontroleerd. Deze keer vond de politie 40 katten terug. Veeweyde pleit voor een verbod op huisdieren.

In haar appartement van 60 vierkante meter hield een oude vrouw 40 katten bij. “Het zijn wilde katten, die nooit ingeënt of zelfs geaaid werden”, zegt Ludivine Nolf, woordvoerster van Veeweyde. De katten zouden zich ook onder elkaar gereproduceerd hebben, waardoor ze ernstige mentale aandoeningen hebben opgelopen. “Ze verstoppen zich en hebben duidelijk nooit de nodige aandacht gekregen, waardoor het voor ons heel moeilijk is om die te behandelen”, zegt Nolf.

Oorspronkelijk kwam de politie voor een vervolgcontrole bij de vrouw die bij Veeweyde al vier jaar gekend is om haar nalatigheid bij katten. “Elk jaar gaat de politie op controle en elk jaar opnieuw zegt ze dat ze de katten gaat steriliseren en bij een dierenarts gaat brengen, maar dat doet ze nooit. Ze is telkens opnieuw de controle kwijt.” Gisteren werden er bij haar 40 katten teruggevonden. De urine van de katten zou zelfs op de muren van de onderbuur gesijpeld zijn. Veeweyde heeft voorlopig 24 katten in beslag genomen. Deze zijn ondertussen gevaccineerd, maar zijn nog niet klaar voor adoptie. Ook de andere katten worden binnenkort in beslag genomen. “Het is wettelijk verplicht om je kat te steriliseren en vaccineren, maar dat gebeurt niet altijd”, zegt Nolf. “Daarom moeten er striktere controles zijn. Voor ons is dit een vorm van dierenmishandeling en we pleiten er voor dat deze vrouw geen huisdieren meer mag hebben.”

Bij Veeweyde zijn er in juli 105 katten geadopteerd. Sinds begin augustus zijn het er al 29.