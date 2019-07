Oude brandweerkazerne in Evere geplaagd door vandalen JCV

22 juli 2019

17u11 0 Brussel De oude voorpost van de Brusselse brandweer aan de Jules Bordetlaan in Evere verkeert in zorgwekkende staat. Vandalen hebben er lelijk huisgehouden. De vakbond klaagt de langdurige leegstand van het gebouw nu aan.

De voorpost werd al in 2013 verlaten door de brandweer, die verhuisde naar een nieuwe site aan het Paul Brienziekenhuis. Sindsdien stond het gebouw leeg, al werd het sporadische nog door de hulpdiensten gebruikt. Het gebouw werd bijvoorbeeld gebruikt voor trainingen met hondenteams van de politie.

Ongeveer een maand geleden hielden vandalen stevig huis in het gebouw. Ruiten werden ingeslagen en tegels werden gebroken. De toestand van het gebouw wekt irritatie op bij de vakbondsvertegenwoordiging van de brandweer. “De parking wordt als stortplaats gebruikt voor afval en op het terras schieten er planten op”, zegt Eric Labourdette van vakbond VSOA. “Onze kazernes hebben grote herstellings- en onderhoudswerken nodig.

Labourdette ziet in de kazerne in Evere een oplossing. “De site in Evere moet behoorlijk wat geld waard zijn”, zegt hij. “Dat geld kan worden ingezet om de omstandigheden voor het personeel te verbeteren. Onze kazerne in Ukkel bijvoorbeeld is al meer dan 2 jaar in zeer slechte staat. Het Brussels Gewest wil extra sociale woningen bouwen. Daar kan het terrein ook voor dienen.”

De Brusselse brandweer is dezelfde mening toegedaan. De directie wil de site op termijn verkopen. Het gebouw zal binnenkort afgesloten worden zodat vandalen niet langer vrij spel hebben. In afwachting dat er een koper wordt gevonden, is het ook een optie om het gebouw voorlopig ter beschikking te stellen van bepaalde organisaties of personen. Zij moeten dan tijdelijk zorg dragen voor het gebouw.