Oud-politieman openhartig over trauma na aanslagen 22/3: “De nachtmerries zijn er nog steeds, net als taboe rond trauma’s” JCV

08 november 2019

17u17 0 Brussel Politiewoordvoerder Christian De Coninck heeft vrijdag op de Boekenbeurs in Antwerpen voor het eerst persoonlijk verteld over de impact die de aanslagen van 22 maart 2016 op hem hadden. De Coninck leed na de aanslagen aan de gevolgen van posttraumatische stress. “Er is licht aan het eind van de tunnel, maar de weg is nog lang.”

De Coninck schreef al een boek over 22 maart en de nasleep ervan: ‘Die dag heeft Brussel geweend (en ik ook)’, maar praten over de aanslagen deed hij tot nu toe nog niet. “Ik heb het boek geschreven op aanraden van therapeuten”, zegt De Coninck. “Maar ‘iets van je afschrijven’, dat is niet gelukt bij mij. Ik heb tot nu niet persoonlijk getuigd, omdat je je na zo’n gebeurtenis erg alleen voelt.”

De commissaris spreekt bewust over een ‘voor’ en een ‘na’ 22 maart. “De dag zelf zie je wat je ziet en doe je je werk”, zegt De Coninck. “Achteraf merk je pas de gevolgen. Ik werd heel explosief en ik had last van concentratiestoornissen. Er waren ook hevige nachtmerries en stekende pijn in mijn borst, hoewel onderzoek aantoonde dat er fysiek niets mis was met me.”

Rots

Toch blijft het vaak stil over trauma bij hulpverleners, zo moest De Coninck ondervinden. “In het korps wordt daar weinig over gesproken”, zegt hij. Als hulpverlener moet je een rots zijn. De mensen verwachten niet dat die gebeurtenissen ook bij ons wegen. Na mijn boek heb ik nochtans heel veel respons gehad van collega’s, brandweermannen en ambulanciers die hier ook onder lijden.”

Het taboe over trauma en posttraumatische stress blijft dan ook groot. “Ik dacht dat het iets was voor Vietnamveteranen”, zegt De Coninck. “Je voelt je snel alleen, of een profiteur. Fysiek is er immers niets mis, maar je weet niet meer hoe je moet leven. Ik lijd er nog steeds onder en ik slaap slecht. Soms gaat het beter, maar op sommige momenten glijd ik opnieuw in een diep dal. Er is licht aan het eind van de tunnel, maar de weg is nog lang.”